Hellblade 2 e Project: Mara hanno il potenziale per 'ridefinire il concetto di intrattenimento' (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tameem Antoniades, fondatore e chief design director di Ninja Theory, è stato recentemente intervistato da GQ Magazine, e in questa occasione ha brevemente parlato dei giochi legati a Project Dreadnought come qualcosa in grado di "ridefinire l'intrattenimento"."Ridefinirà cos'è l'intrattenimento, o addirittura la realtà. Sarà un nuovo mezzo, probabilmente l'ultimo nuovo mezzo, perché non potremo avvicinarci di più alla realtà"."Lo farò, poi probabilmente lascerò".Leggi altro... eurogamer

