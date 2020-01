Giornalisti, “Finanza per il sociale”: contest per under 35 (Di lunedì 27 gennaio 2020) C’è tempo fino al 6 marzo per partecipare al premio Giornalistico ‘Finanza per il sociale’ promosso da Abi, Feduf e Fiaba, con il patrocinio del Cnog Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, e rivolto a Giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti e allievi delle Scuole di Giornalismo o di Master riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti, di età inferiore ai 35 anni. La partecipazione è gratuita; al primo classificato andrà un premio di 1.200 euro. Gli articoli o servizi radiotelevisivi sul tema ‘Storie di inclusione: come l’educazione finanziaria, anche grazie alle innovazioni, supporta i cittadini nelle scelte economiche’ dovranno evidenziare come le nuove tecnologie e i nuovi approcci didattici al servizio dell’educazione finanziaria e al risparmio possano aiutare a promuovere l’inclusione sociale e ... ildenaro

Mauriziogianel2 : @lorenz_frigerio @mariolavia @Linkiesta @FedeAngeli @pdnetwork @nzingaretti Senatori presidenti di regione Giornali… - FabrizioDamian2 : @90ordnasselA @capuanogio @nonleggerlo Il problema è che la grandissima parte dei giornalisti sportivi non capisce… - margare49097694 : RT @5_bepi: Reddito di cittadinanza. Aumentano i controlli della Guardia di Finanza. Il rdc aiuta i meno abbienti e permette di'scovare i f… -