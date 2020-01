Gianni De Feo al Teatro Lo Spazio con ”La fine del mondo – Concerto per Charles Aznavour” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Al Teatro Lo Spazio di Roma arriva Gianni De Feo con “La fine del mondo – Concerto per Charles Aznavour”. Il nuovo spettacolo musicale con il testo di Roberto Russo di Giuseppe Giorgio- Un‘accoppiata artistica decisamente vincente quella composta dall’autore Roberto Russo e dall’attore, cantante e regista Gianni De Feo. Una combinazione fatta di grandi testi e trascinanti interpretazioni che, ancora una volta, dopo i successi a Napoli, si riformula a Roma al Teatro “Lo Spazio” con ”La fine del mondo – Concerto per Charles Aznavour”. Uno spettacolo scritto dall’apprezzato commediografo Russo con musiche dal vivo, che da martedì 28 gennaio e fino a domenica 2 febbraio, nello Spazio romano di via Locri 42, porterà tra il pubblico una trama drammaturgica capace di confermare un’unione che da subito si e messa in luce nel segno di un ... 2anews

