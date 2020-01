E’ più divertente giocare nell’Atalanta che andare al Luna Park: numeri da big, nel mirino un record storico (Di lunedì 27 gennaio 2020) Servirebbe una macchina del tempo per tornare indietro a quando una squadra riuscì a segnare tanto quanto l’Atalanta a questo punto della stagione in Serie A. Servirebbe andare a ripescare delle leggende vere e proprie come la Fiorentina di Hamrin, il Milan del tridente Gre-No-Li o il Grande Torino. Un calcio totalmente diverso, un’altra epoca. I 57 gol segnati finora dalla Dea fanno impressione anche perché tante volte è rimasto fuori Muriel (12 gol), per parecchi mesi Duvan Zapata (7 gol e capocannoniere dell’Atalanta la scorsa stagione), qualche volta è mancato anche Ilicic. Menomale (per le altre). E’ una Serie A più “umana”. La Juve non vince più quando gioca male. Inter, 7000 caffè son troppi anche per te Una macchina da gol l’Atalanta. Una squadra perfetta, o quasi. Già, perché qualche stop c’è stato. Il recente ko interno con la Spal ha ... calcioweb.eu

dino_andreani : RT @CambiasoM: La penso come lei ma al posto di Renzi metto Zingaretti. Ridere in due è più divertente - IlRuralista : @queequeg1901 @FartFromAmerika La cosa più divertente é che ora questo viene definito nazismo in quanto 'male'. Ma… - CambiasoM : La penso come lei ma al posto di Renzi metto Zingaretti. Ridere in due è più divertente -