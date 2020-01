Daniele Bossari racconta i problemi di alcolismo: “Nascondevo le bottiglie nei cappotti” [VIDEO] (Di lunedì 27 gennaio 2020) Non è nuovo Daniele Bossari al raccontare senza filtri le proprie passate esperienze con i demoni della depressione e del’alcolismo. Lo storico dj e presentatore ha dovuto affrontare nel corso degli scorsi anni una serie di disturbi in grado di tenerlo lontano per lungo tempo dall’attività lavorativa; alla fine, grazie all’aiuto della famiglia e di professionisti, sembra essere riuscito a superare i demoni del suo passato. Ne ha discusso ancora una volta, questa volta a Caterina Balivo e al suo Vieni Da Me, senza tirarsi indietro in materia di dettagli forti e rivelatori. La depressione, l’alcolismo e l’allontanamento dalle tv: Daniele Bossari torna a parlare del suo periodo buio a Vieni Da Me Partendo da una forma di insicurezza, la depressione di Daniele Bossari divenne cronica nel corso di diversi anni, arrivando ad allontanarlo dalla televisione e ... velvetgossip

