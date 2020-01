Cosa faranno ora le Sardine (Di lunedì 27 gennaio 2020) "Sipario calato" e un intenso lavoro "dietro le quinte" con lo sguardo rivolto al futuro in vista del congresso nazionale a Scampia di metà marzo. 'Archiviate' le elezioni in Emilia Romagna, le Sardine, festeggiano in silenzio un dato su tutti: l'alta affluenza alle urne, pari al 67,6 per cento, quasi 30 punti percentuali in più rispetto alla 'tornata' del 2014. "Da spettatori siamo tornati ad essere giocatori", il richiamo di Mattia Santori, portavoce del movimento. Sempre defilate le Sardine incassano i ringraziamenti del leader del Pd, Nicola Zingaretti e anche il plauso 'alle piazze' arrivato ieri notte da Stefano Bonaccini diventato gioco forza uno degli uomini forti del partito dopo aver fermato, praticamente in corsa solitaria, l'avanzata del centrodestra a traino Lega in Emilia Romagna. Intanto, il movimento ittico, rifiuta di trasformarsi in un partito. Ora è tempo ... agi

