Chi è la moglie di Kobe Bryant: cosa fa nella vita Vanessa (Di lunedì 27 gennaio 2020) Vanessa Laine, chi è la moglie del campione dell’NBA, Kobe Bryant, venuto a mancare in un incidente in elicottero: con lui, ha perso la vita anche la secondogenita della coppia, Gianna Maria, di soli 13 anni. Un matrimonio durato vent’anni da cui sono nate 4 figlie. Chi è Vanessa, la moglie di Kobe Bryant Dopo il tragico incidente in cui hanno perso la vita l’ex campione dell’NBA Kobe Bryant e la figlia 13enne Gianna Maria, sono molti i messaggi di cordoglio e di vicinanza rivolti alla moglie e madre delle vittime, Vanessa Bryant. La donna non era con i familiari sull’elicottero che ha portato al tragico incidente. Oltre al marito e alla figlia, sono 7 le persone che hanno perso la vita nel drammatico episodio. Vanessa Bryant non ha ancora rilasciato dichiarazioni, mentre la polizia di Los Angeles sta portando avanti le indagini sul sinistro. Un colpo di ... notizie

