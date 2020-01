Brescia, trovato in un parco il cadavere di una donna scomparsa: si indaga per omicidio (Di lunedì 27 gennaio 2020) trovato un cadavere in un parco di Bedizzole, piccolo paese in provincia di Brescia: si tratta di una donna di 39 anni, Francesca Fantoni, scomparsa sabato sera. Il sostituto procuratore Marzia Aliatis ha parlato esplicitamente di “omicidio”. Un uomo di 35 anni si trova ora sotto interrogatorio: secondo gli inquirenti è stato l’ultima persona a vedere Francesca il 25 gennaio. Lunedì mattina un carabiniere ha trovato il corpo della donna dietro un cespuglio, in un giardino a poca distanza dalla piazza principale del paese. La vittima viveva con i genitori, non era sposata e soffriva di problemi psichici: non era la prima volta infatti che si allontanava da casa. Sul caso indagano i carabinieri: secondo le prime indiscrezioni sul corpo sarebbero ben visibili i segni di strangolamento. “Possiamo parlare di omicidio, altro al momento però non possiamo dire” ha ... ilfattoquotidiano

