Benedetta Camerlingo malata di tumore a 2 anni: l’appello del padre (Di lunedì 27 gennaio 2020) Da agosto 2019 Pasquale Camerlingo ha deciso di aprire una raccolta fondi su GoFoundMe per ricevere un aiuto e stare vicino alla figlia Benedetta che soffre di un tumore. Alla piccola i medici avevano diagnosticato una semplice otite per poi scoprire dopo giorni che presentava una lesione cerebrale tra i due emisferi. L’appello del padre di Benedetta Camerlingo Papà Pasquale ha spiegato che lui e la famiglia si dovuti trasferire da Milano a Genova per garantire a Benedetta le cure presso l’ospedale Gaslini. Qui vi resterà per alcuni mesi in attesa che la lesione cerebrale si riduca senza ricorrere a nuovi interventi chirurgici. Ma le difficoltà economiche incombono e per questo, dopo aver anche pensato di cedere la sua attività, ha chiesto un aiuto per azzerare i debiti accumulati e “chiudere i conti con la banca, oltre all’affitto di casa a Milano e a ... notizie

