Basket, Champions League 2020, 13a giornata: Sassari per mantenere il primato, Brindisi per restare in corsa (Di martedì 28 gennaio 2020) Tredicesima e penultima giornata della stagione regolare di Basketball Champions League 2019-2020 in arrivo. Si tratta, per le squadre italiane, di un appuntamento un po’ particolare, perché entrambe giocano di martedì. Prima a scendere in campo è Brindisi, seguita a breve distanza da Sassari. In entrambe le partite, come in tutte quelle del resto della giornata, verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Kobe Bryant. FALCO SZOMBATHELY-HAPPY CASA Brindisi (Martedì 28 gennaio, ore 18:00) Il nome della formazione ungherese, per chi ha seguito di recente l’evoluzione della FIBA Europe Cup, non è nuovo: si tratta di quello che, per ragioni di sponsor, è noto anche come Falco Vulcano. Alla sua prima partecipazione in Champions League, è nella stessa lotta per la qualificazione dell’Happy Casa, avendo un bilancio pari a quello dei pugliesi: 5 vittorie, 7 sconfitte. ... oasport

zazoomblog : Dinamo Sassari-Hapoel Holon in tv Champions League basket 2020: orario programma e streaming - #Dinamo #Sassari-Ha… - zazoomnews : Dinamo Sassari-Hapoel Holon in tv Champions League basket 2020: orario programma e streaming - #Dinamo #Sassari-Ha… - UnioneSarda : #Sardegna - Basket in carrozzina, #PortoTorres si prepara per la Champions League -