Barbara D’Urso spopola in tv | boom di ascolti per la conduttrice

Barbara D’Urso truffata a Pomeriggio Cinque : “Sono schifata!” : Barbara d’Urso ha aperto questa puntata di Pomeriggio Cinque annunciando pubblicamente di essere stata truffata da un suo telespettatore Barbara d’Urso, durante lo spazio dedicato alla cronaca di Pomeriggio Cinque, ha rivelato di essere stata truffata da uno dei suoi telespettatori. Cosa è successo? La bella conduttrice partenopea aveva chiesto al suo pubblico, che si […] L'articolo Barbara d’Urso truffata a Pomeriggio Cinque: ...

Barbara D’Urso furiosa - lei e Pomeriggio 5 sono stati truffati : “La cosa più schifosa in 12 anni in trasmissione” : Da più di una settimana Barbara d’Urso cerca di aiutare Giovanna e Livio, una donna di 90 anni e suo figlio, che da anni sono costretti a vivere in un garage, senza bagno e riscaldamento. In una delle ultime puntate di Pomeriggio 5 un uomo si era offerto di dare vitto e alloggio ai due, nella dependance della sua villa ad Ostia. Qualcosa però è andato storto e la conduttrice oggi si scagliata contro questo falso benefattore. “In ...

Pomeriggio Cinque - Barbara D’Urso s’arrabbia in diretta : “Fai schifo!” : Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 fa una clamorosa rivelazione: “Siamo stati truffati” La prima parte di Pomeriggio Cinque si è chiusa con un clamoroso colpo di scena che ha lasciato tutti senza parole. Cos’è successo? Barbara d’Urso ha smascherato un truffatore. In pratica questo uomo, negli ultimi giorni, ha contattato la squadra del programma quotidiano di Canale 5 per aiutare una signora di 89 anni in condizioni ...

A Pomeriggio 5 l’ira di Barbara D’Urso contro il finto benefattore che ha cercato di truffare una anziana e suo figlio : “Mi fai schifo” : “E’ ovvio che ci troviamo di fronte a un truffatore, siamo stati truffati. Le cose sono andate in mano ai nostri legali che si occuperanno del caso” ha detto Barbara d’Urso arrabbiatissima concludendo lo spazio dedicato alla storia della signora di Ostia e di suo figlio che cercano una casa, vivendo da 5 anni in un garage. Tutto è iniziato da qualche settimana: nel corso di Pomeriggio 5 è stata raccontata la storia di ...

Pomeriggio Cinque - Barbara D’Urso furiosa : “siamo stati truffati - mi fai veramente schifo” : Una Barbara d’Urso piuttosto furiosa quella che oggi ha annunciato durante Pomeriggio Cinque di aver subìto, insieme alla produzione, una sorta di truffa. Il tutto è accaduto durante lo spazio dedicato agli aiuti che i telespettatori possono dare alle persone in stato di necessità. Protagonista della storia una signora di 89 anni che da Cinque anni vive in un garage, a Roma. A Pomeriggio Cinque sarebbe arrivata un’offerta da ...

Luigi Favoloso Si Difende Dalle Accuse in Diretta da Barbara D’Urso! : Torna dopo quasi un mese di assenza Luigi Favoloso, pronto a chiarire personalmente tutte le situazioni che sono successe in sua assenza. Il ragazzo è stato ospite a Live Non è la D’Urso per Difendersi Dalle Accuse delle cinque sfere. Ecco cosa è successo in Diretta da Barbara D’Urso! Dopo un lungo mese di silenzio torna Luigi Mario Favoloso e lo fa come protagonista della domenica di Canale 5. Luigi infatti è stato il protagonista ...

Barbara D’Urso : “Incredibile - non ci credo!” : Questo articolo Barbara D’Urso: “Incredibile, non ci credo!” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Stupore e infinita felicità per Barbara D’Urso, che festeggia i dati di ascolto televisivo che premiano ancora una volta la sua Domenica Live. Grande felicità e stupore di Barbara D’Urso nel suo ultimo post sul suo account ufficiale di Instagram. La donna condivide con tutti i suoi ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 26 gennaio : testa a testa tra Fabio Fazio e Barbara d’Urso : testa a testa nel prime time di domenica 26 gennaio. Su Rai2 ‘Che Tempo che Fa‘ di Fabio Fazio, che ha raggiunto il suo record stagionale, è stato seguito da 2.602.000 telespettatori (share del 10,2%) mentre su Canale5 ‘Live – Non è la d’Urso‘ è stato visto da 2.444.000 telespettatori (share del 13,09%). Ascolti tv prime time Sulla rete ammiraglia di viale Mazzini, invece, il film ‘Al posto tuo’ ha ...

Lite tra Barbara D’Urso e Luigi Favoloso in diretta : “Ti ho dato visibilità sono inca…” (VIDEO) : Ieri, domenica 26 gennaio, è andata finalmente in onda la tanto attesa puntata di Live non è la D’Urso in cui l’ex di Nina Moric è venuto allo scoperto. Luigi Mario Favoloso ha rilasciato un’intervista a Barbara D’Urso durante la quale non sono mancati attimi di tensione e sgomento. La conduttrice ha assunto un atteggiamento alquanto ostile nei confronti del suo ospite, dato che sul suo capo pendono accuse di violenza ...

Ascolti Live - Domenica Live : Barbara D’Urso tallonata da Francesca Fialdini : Barbara D’Urso tallonata da Francesca Fialdini: Domenica Live batte Da Noi a Ruota Libera Come ogni lunedì torna uno degli appuntamenti più attesi per scoprire gli Ascolti di Domenica Live e Live Non è la D’Urso. La giornata di Domenica 26 gennaio è stata caratterizzata dalle consultazioni in Emilia Romagna e in Calabria e hanno visto Barbara D’Urso conquistare il 13,9% di share. Sono stati 2.375.000 telespettatori a seguire la ...

Barbara D’Urso senza parole al suo risveglio. La notizia è inaspettata per tutti - lei compresa : Un grande risveglio per la regina dei salotti televisivi: parliamo naturalmente di Barbara D’Urso che ieri, con il suo Live-Non è la D’Urso, ha vinto ancora la stressante battaglia giornaliera degli ascolti tv. Il programma di Carmelita è tornato in scena con la sua seconda puntata, che visto nuovi dibattiti e grandi confessioni. Nella serata di ieri la trasmissione ha conquistato la presenza di 2.444.000 di telespettatori con il 13.1% di share. ...

Ascolti tv 26 gennaio : Barbara D’Urso cala ma vince la serata. Mara Venier regina del pomeriggio : Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno? Gli Ascolti tv di ieri sera, domenica 26 gennaio 2020 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso con Barbara D’Urso. Mentre su Rai Uno veniva trasmesso Al Posto Tuo. Occhio anche agli Ascolti del pomeriggio con Domenica In di Mara Venier e Domenica Live con Lady Cologno. Mentre il ...

Luigi Favoloso da Barbara D’Urso - la replica alle accuse shock della Moric : Nella serata di ieri è andata in onda la tanto attesa puntata di Live – Non è la D’Urso con Luigi Favoloso come ospite. Luigi Favoloso ha risposto alle domande della conduttrice chiarendo quella che è la sua versione dei fatti in merito alla recente denuncia presentata da Nina Moric. Luigi Favoloso, la sua versione dei fatti Ormai lo sappiamo proprio tutti. Luigi Favoloso è stato, ed è ancora, al centro di una vera e propria bufera ...

Momenti di paura per Vittorio Cecchi Gori : è successo da Barbara D’Urso. Si è temuto - visti i precedenti : Puntatona quella di Live – Non è la D’Urso andata in onda domenica 26 gennaio. Tra gli ospiti di Barbara D’Urso c’era Paola Barale che ha confessato di aver sofferto molto per i suoi ex Gianni Sperti e Raz Degan, ma anche Vittorio Cecchi Gori. Dopo il confronto con Rita Rusic e dopo essere stato al centro della discussione nel confronto tra Valeria Marini e Rita Rusic, Cecchi Gori ha deciso di sottoporsi alla macchina della verità. Proprio prima ...