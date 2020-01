Aldo, Giovanni e Giacomo, risate e commozione in “Odio l’estate” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Roma, 27 gen. (askanews) – Aldo, Giovanni e Giacomo tornano alle origini. Nel nuovo film “Odio l’estate”, nei cinema dal 30 gennaio, ritrovano il mix di comicità e poesia e il tono dolceamaro alla base dei loro successi cinematografici, forse grazie anche alla regia di Massimo Venier, che li diresse nei primi film, da “Tre uomini e una gamba” a “Tu la conosci Claudia”?. Questa volta si tratta però di un film corale, perché i tre hanno figli e mogli, interpretate dalle bravissime Lucia Mascino, Carlotta Natoli, Maria Di Biase. “Abbiamo anche un’età in cui la famiglia, i figli, sono importanti: sono importanti nella vita e anche in un film che racconti”. “Nel film ci sono tre situazioni familiari differenti fra di loro: in una funziona molto bene, nelle altre due c’è qualche problema, che anche grazie a qualche ... notizie

