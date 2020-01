Addio a Kobe Bryant, la leggenda del basket muore a 41 anni (Di lunedì 27 gennaio 2020) Los Angeles, 27 gen. (askanews) – Una folla di migliaia di persone si è riunita davanti allo Staples center, tempio del basket di Los Angeles dove è nato e cresciuto il mito di Kobe Bryant, l’ex giocatore dei Los Angeles Lakers morto a soli 41 anni in un incidente di elicottero, insieme alla figlia. I due stavano andando proprio a giocare una partita di basket, sport in cui anche la 13enne Gianna Maria eccelleva, alla Mamba sports Academy, centro di proprietà del giocatore a Thousand Oaks. L’elicottero, per cause da accertare, partito dal John Wayne Airport, a sud est di Los Angeles è precipitato intorno alle 9 del mattino a Calabasas. Nell’incidente, durante il quale l’elicottero ha preso fuoco, non lasciando scampo a chi era a bordo, sono morte altre 7 persone. Gli inquirenti per ora hanno sottolineato che era una mattina molto nebbiosa. “I vigili ... notizie

