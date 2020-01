What We Do in The Shadows su Rai 4 la comedy sui vampiri dal 27 gennaio (Di domenica 26 gennaio 2020) What We Do in The Shadows, l’irriverente mockumentary sulla vita dei vampiri e di chi li circonda, dal 27 gennaio su Rai 4 in seconda serata Dopo il passaggio pay su Fox arriva anche in chiaro su Rai 4 la serie tv What We Do In the Shadows comedy mockumentary (finto documentario) sul mondo dei vampiri, versione seriale del film omonimo uscito in Italia con il titolo Vita da Vampiro, scritto da Jemaine Clement e Taika Waititi (quest’ultimo produttore e regista del primo episodio nella serie). Le prime due puntate lunedì 27 gennaio dalle 23:20 (gli episodi sono da 20 minuti circa) su Rai 4 e in streaming su RaiPlay. What We Do In The Shadow Vivere (da vampiri) nella Grande Mela? Sembra si possa fare. dituttounpop

Atalanta_BC : #TorinoAtalanta | 0-4 | 53' ?? COSA HA FATTO #ILICIC?! Lo sloveno batte velocemente una punizione dai 40 metri e su… - acmilan : What an impact on the game! ???? Che impatto sulla partita per Ante Rebic! ???? #MilanUdinese #SempreMilan - acmilan : Find out on our App what the coach had to say in today's pre-match press conference ?? ???? -