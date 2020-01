Uomo trovato in coma a casa a Corte de’ Cortesi (Cremona): sospetta intossicazione da monossido (Di domenica 26 gennaio 2020) Giallo a Corte de' Cortesi, in provincia di Cremona. Un Uomo di 56 anni è stato trovato in coma all'interno della sua abitazione. A dare l'allarme sono stati i famigliari, che da tempo non avevano più sue notizie. L'Uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale di Cremona: si ipotizza che possa essere rimasto intossicato dal monossido di carbonio. fanpage

