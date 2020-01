Thomas e Matteo morti nell’incidente su via Tiburtina: il ricordo dei compagni dell’Albula Calcio (Di domenica 26 gennaio 2020) I compagni e gli amici dell'Albula Calcio hanno voluto ricordare Thomas Adami e Matteo Calabria, i due ragazzi morti sabato mattina nel tragico incidente stradale su via Tiburtina. "Il vostro sorriso rimarrà per sempre il nostro", hanno scritto sulla loro pagina Facebook. E sono in tanti in queste ore a ricordare i due giovani, strappati alla vita troppo presto. fanpage

