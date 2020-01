Stefano Laudoni e Giorgia Crivello scoppia la passione in piscina, occhi su di lei: «Che ciappett perfette» (Di domenica 26 gennaio 2020) Incontenibile passione tra Stefano Laudoni e Giorgia Crivello: la coppia non perde occasione per urlare il proprio amore ai followers di Instagram, che ricambiano sempre con molto calore. Nell’ultimo scatto in piscina, in particolare, lo sguardo di qualcuno si sofferma su un dettaglio di Giorgia, che potrebbe probabilmente procurare qualche gelosia al cestista. Non sembra però avere di che preoccuparsi Stefano, dal momento che la Crivello non pare avere occhi che per lui. Le dediche continue e reciproche sotto ogni scatto social testimoniano il sentimento che li unisce e che non vedono l’ora di coronare con le nozze. Stefano Laudoni e Giorgia Crivello: avvinghiati in piscina La proposta di matrimonio è arrivata lo scorso dicembre ed è stata documentata – neanche a dirlo – proprio tramite Instagram. Romantica e imprevista è giunta ad un anno esatto da quando si sono messi insieme, alla ... urbanpost

