Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 27 gennaio 2020 (Di lunedì 27 gennaio 2020) Su Rai 1 terza puntata della miniserie La guerra è finita (Ita, 2019) di Michele Soavi con Michele Riondino, Sandra Ceccarelli, Carmine Buschini. Alle 23.45 Speciale Porta a Porta - Elezioni Regionali 2020. Alle 20.30 primo appuntamento con PrimaFestival. Ma veniamo al prime time. Per scoprire la provenienza della spilla, Davide si mette in contatto con il colonnello De Giorgi, uno degli ufficiali incaricati di dare la caccia ai criminali di guerra latitanti. Scopre così che la spilla apparteneva al plotone del Tenente Bianchi, che si è macchiato di svariati crimini contro la popolazione civile, ma gli rimane di capire se anche Mattia faceva parte di quel gruppo. Intanto alla Tenuta arriva la notizia che lo sfratto è ormai esecutivo. Su Rai 2 tre puntate della serie 9-1-1 con Angela Bassett, Jennifer Love Hewitt. Alle 23.40 il doc La memoria del bene - Alla ricerca dei giusti tra ... blogo

