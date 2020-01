Si fa un selfie con Salvini mentre era in malattia: licenziato sindacalista Cgil (Di domenica 26 gennaio 2020) Cristian Lanzi, da sei anni rappresentante Rsa della Filt-Cgil e dipendente a tempo indeterminato di una società che fa logistica, è stato licenziato dopo aver partecipato a una manifestazione della Lega a Minerbio, nel bolognese, durante la quale si è fatto un selfie con il leader leghista Matteo Salvini. Ma il signor Lanzi risultava in malattia. Lo racconta il Resto del Carlino. Lanzi ha spiegato al quotidiano che dal 2 ottobre era in malattia, con una prognosi fino al 6 dicembre, per una patologia certificata da medici per cui gli era stato raccomandato di uscire di casa fuori dalle fasce di reperibilità. I legali sostengono che il selfie con Salvini sia stato scattato fuori da questi orari. Ma l’azienda non è della stessa idea. Il motivo del licenziamento è specificato nella lettera che è stata consegnata al sindacalista: “Era personalmente alla visita del segretario ... tpi

