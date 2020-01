Segno fortunato della settimana: Ariete (Di lunedì 27 gennaio 2020) Anche questa settimana vedremo quale Segno zodiacale sarà il più fortunato. La settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio 2020 sarà ricca di novità per un Segno in particolare: Ariete. AMORE ★★★★ Bis clamoroso per voi amici dell’Ariete: il vostro è per la seconda settimana di fila il Segno più fortunato. Anche stavolta non sarà Venere al centro del vostre conquiste, ma di riflesso l’amore verrà toccato da tanta fortuna. Nuove importanti occasioni vi renderanno ancora più affascinanti… E questo charme non passerà inosservato! LAVORO★★★★★ La scorsa settimana è stata ricca di svolte, ma questa sarà decisiva. Qualcuno ha appena ricevuto delle offerte di lavoro importanti e proprio nei prossimi giorni tutto si concretizzerà. Il contratto che firmerete ora potrebbe dare un’impennata significativa al vostro conto in banca. Ricordate che marzo 2020 sarà un mese ... velvetgossip

