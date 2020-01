Roma-Lazio in diretta TV e in live streaming (Di domenica 26 gennaio 2020) Il derby tra Roma e Lazio è una delle partite di Serie A più attese della ventunesima giornata di Serie A. Si gioca alle 18, all’Olimpico, ed entrambe le squadre ci arrivano dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Sono entrambe in posizioni di classifica per il momento sufficienti per la qualificazione alla prossima Champions League. La Roma di Paulo Fonseca, quarta con 38 punti, sta cercando di far fronte da tempo a una lunga serie di assenze per infortuni. Anche in funzione di queste mancanze impreviste la società ha intavolato negli ultimi giorni diverse trattative di calciomercato nel tentativo di rafforzare la rosa. Mercoledì ha perso 3-1 a Torino contro la Juventus la partita dei quarti di finale di Coppa Italia. Anche la Lazio viene dall’eliminazione dalla Coppa Italia, ma ha avuto un giorno in più di riposo. Martedì al San ... ilveggente

