Pompei, mamma tenta il suicidio con i suoi due figli (Di domenica 26 gennaio 2020) Una vicenda davvero scioccante è accaduta lo scorso venerdì ventiquattro dicembre, a Pompei, un comune in provincia di Napoli. Una giovane mamma di venti nove anni, ha tentato di suicidarsi insieme ai figli di cinque e due anni. Sono salvi grazie al tempestivo intervento dei carabinieri. Un evento terribile, che poteva trasformarsi in tragedia, ma che per fortuna è stata evitata grazie a alla prontezza ed al coraggio del Maresciallo Maggiore Angelo Esposito. In base alle informazioni che sono state rese note, la giovane mamma, nella giornata di venerdì, era nel suo appartamento a viale Unità d’Italia, al terzo piano. Il motivo che ha fatto scatenare la sua decisione non è stato ancora reso pubblico, ma ad un certo punto ha preso in braccio entrambi i suoi figli, si è affacciata al balcone ed ha minacciato di gettarsi nel vuoto. La gente, appena ha capito cosa stava accadendo, ha ... bigodino

polizia2013 : Lasciata dal marito una mamma, di appena 29 anni, con due bambini di 2 e 5 anni, aveva deciso di porre fine alla su… - DesireeNovelli : RT @_intaense: mamma di Pompei beata vergine Maria dacci una mano vienici in soccorso ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? #ItalyWan… - _intaense : mamma di Pompei beata vergine Maria dacci una mano vienici in soccorso ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????… -