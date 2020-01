Novantenne picchiata ad Ostuni: arrestata badante rumena (Di domenica 26 gennaio 2020) L’anziana donna, ultra Novantenne, presentava dei lividi sul corpo che hanno fatto insospettire il figlio, che preoccupato si è recato alla polizia di stato per sporgere denuncia. Le forze dell’ordine si sono subito mobilitate e hanno fatto scattare le indagini che hanno portato all’arresto della badante che lavorava nell’abitazione dell’anziana. Le terribili violenze si sono verificate ad Ostuni, una città in provincia di Bari, le indagini si sono concluse con l’arresto di una donna di 53 anni originaria dalla Romania, con regolare permesso di soggiorno in Italia, il cui compito era quello di prendersi cura dall’anziana signora. Da quanto riportato dalla polizia di stato, grazie a delle telecamere installate nell’abitazione, si vedrebbe che la badante utilizzava dei metodi violenti nei confronti dell’anziana signora. Novantenne picchiata Ostuni: i video Da quanto si può evincere dalla ... notizie

