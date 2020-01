Lo shopping? E’ la cura per combattere stress, depressione e restare in forma! Lo dice la scienza! (Di domenica 26 gennaio 2020) C’è chi crede che trascorrere ore per negozi in cerca del capo all’ultimo grido o dello smartphone di ultimissima generazione sia un vero e proprio “vizio capitale”. Una ossessione compulsiva dagli effetti catastrofici per la psiche e per il conto in banca! Niente di più sbagliato! Gli esperti lo hanno dimostrato attraverso studi scientifici: lo … L'articolo Lo shopping? E’ la cura per combattere stress, depressione e restare in forma! Lo dice la scienza! proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Eleleo8 : RT @titapack68: @Eleleo8 Non dimentichiamo che lo shopping così come lo ricordavamo produce anche effetti benefici sul nostro umore, stimol… - titapack68 : @Eleleo8 Non dimentichiamo che lo shopping così come lo ricordavamo produce anche effetti benefici sul nostro umore… -