LIVE Federer-Fucsovics 4-6 6-1 6-2 G, Australian Open 2020 in DIRETTA: dopo due set dominati lo svizzero va avanti 2-1 (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL QUARTO SET, SERVE Fucsovics! SET Federer (4-6 6-1 6-2), lo svizzero reagisce con aggressività dopo il primo set concesso a Fucsovics. A-40 Set-point Federer dopo un’ottima volee di dritto. 40-40 Federer costringe l’avversario ad un dritto fuori misura, vantaggi. 30-40 Gran risposta di Fucsovics sull’attacco di Federer e palla-break per l’ungherese. 30-30 Dritto in rete di Fucsovics. 15-30 Volee di rovescio Fucsovics che mette fuori tempo Federer. 15-15 Dritto di Federer che si spegne oltre la linea di fondo. 15-0 Dritto vincente di Federer che ora sta giocando con estrema fluidità. GAME Federer (5-2), Re Roger risponde subito al break di Fucsovics e ora servirà per il terzo set. 15-40 Dritto mandato out in maniera grossolana da Fucsovics. 15-30 Servizio da destra vincente dell’ungherese. 0-30 Federer ... oasport

