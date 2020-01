Kobe Bryant, lo straziante addio al campione: “Ho perso mio fratello” (Di lunedì 27 gennaio 2020) “Non ci sono parole per esprimere il dolore che mi sta attraversando ora in questo tragico e triste momento in cui ho perso la mia simpatica Gigi e il mio amico, il mio fratello, il mio compagno nelle vittorie del campionato, il mio caro, il mio amico“, sono le parole di cordoglio scritte a caldo su Instagram da Shaquille O’Neal, l’ex cestista NBA che ha così commentato la drammatica notizia della morte di Kobe Bryant. Un cordoglio a cui si uniscono le voci di tutti gli appassionati di basket, di tutti gli amici di Bryant. Da Totti a Pirlo, nel ricordo di Kobe Bryant Non ci sono parole per descrivere la tristezza di fronte alla notizia della morte, in un incidente in elicottero, della leggenda dello sport, del basket, dell’NBA, Kobe Bryant. Un lutto che tocca trasversalmente tutti, chiunque lo abbia conosciuto e ammirato sul campo, chiunque lo abbia anche solo sentito nominare ... thesocialpost

Inter : Sei stato un’ispirazione costante per chiunque abbia mai amato qualsiasi sport. La tua perdita sarà incolmabile. Ol… - LiaCapizzi : Kobe Bryant accompagnava in elicottero la figlia Gigi (Gianna) a giocare alla Mamba Sports Academy. La figlia aveva… - DiMarzio : Muore Kobe #Bryant: la leggenda del basket era a bordo di un elicottero che ha preso fuoco -