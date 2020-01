Inter, Conte lascia lo stadio senza passare dai microfoni (Di domenica 26 gennaio 2020) Inter, Antonio Conte furioso dopo il pareggio col Cagliari. Il tecnico nerazzurro non si ferma nel post match con la stampa È un Antonio Conte furioso quello al termine di Inter-Cagliari. L’allenatore nerazzurro, infatti, non si è fermato con la stampa come si è soliti fare al termine di ogni gara ma ha imboccato direttamente la via del posteggio di San Siro. Il tecnico è certamente deluso per il terzo pareggio consecutivo ottenuto dalla sua squadra, a cui si è aggiunta nel finale l’espulsione di Lautaro Martinez. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

