Imprese: Sole 24 Ore, in 2018 più pagato Marchionne, Cimbri secondo (Di domenica 26 gennaio 2020) Roma, 26 gen. (Adnkronos) – Nel 2018, l’anno in cui è mancato, Sergio Marchionne è stato il più pagato tra i manager delle quotate italiane, con 28,27 milioni di euro lordi. Il secondo nel 2018 è Carlo Cimbri (Unipol, 14,8). Terzo Valerio Battista (Prysmian, 13,7). E’ quanto emerge dai dati, tutti al lordo delle imposte, elaborati dal Sole 24 OreSeguono Federico Marchetti (Yoox, 13,4), Patrizio Bertelli (Prada, 12,4), Fedele Confalonieri (Mediaset, 9,5), Pierroberto Folgiero (Maire, 9,1), John Elkann (Exor e Fca, 8,95), Marco Tronchetti Provera (Pirelli, 7,85), Giovanni Tamburi (Tip, 7,84).L'articolo Imprese: Sole 24 Ore, in 2018 più pagato Marchionne, Cimbri secondo CalcioWeb. calcioweb.eu

