Coronavirus, i morti in Cina salgono a 56. Più di 2mila i casi di contagio (Di domenica 26 gennaio 2020) 56 morti, oltre 2mila casi di Coronavirus. Sale, ancora, il bilancio della diffusione del virus che viene dalla Cina. In una conferenza stampa, l’ufficio informazioni del Consiglio di Stato cinese ha appena confermato che ci sono stati 2.057 casi di Coronavirus a livello globale. Il ministro della Sanità nazionale cinese, Ma Xiaowei, spiega che l’ipotesi – scrive il Guardian – è che l’agente patogeno che causa il virus provenga da un animale selvatico e che 1.600 professionisti medici sono stati inviati a Wuhan per gestire il crescente numero di casi. La capacità di diffusione del virus, spiega anche, sembra diventare più forte e non sono neppure chiari i rischi della mutazione del virus. Il periodo di incubazione è tra 1 e 14 giorni. La Cina ha vietato gli autobus a lunga percorrenza tra le principali città, Pechino inclusa. Divieto di commercio ... open.online

