Con Kobe Bryant morta in elicottero anche la figlia Gianna Maria (Di domenica 26 gennaio 2020) anche Gianna Maria, 13 enne figlia di Kobe Bryant, è morta nell’incidente in cui ha perso la vita il 41enne cestista. Lo riferisce il sito Tmz.com, che per primo ha diffuso la notizia della tragedia.Padre e figlia erano in volo in elicottero in California. A bordo, altre 3 persone. Il gruppo era diretto verso la Mamba Academy di Thousand Oaks per un allenamento di basket.Bryant e Gianna lasciano, oltre alla moglie e madre Vanessa anche Natalia, Bianca e il neonato Capri. huffingtonpost

Agenzia_Ansa : Morta la leggenda del basket Kobe Bryant. Secondo il sito Tmz sarebbe stato vittima di un incidente con l'elicotter… - angelomangiante : Sempre tutto appeso a un maledetto filo. Una notizia che ti stende. Non pensavi mai che potesse capitare a un mito… - leleadani : Hai condiviso con noi i tuoi sogni. Ci hai convinti che sono realizzabili. La fatica e l’estremo rispetto per il Gi… -