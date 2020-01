Classifica Coppa del Mondo snowboardcross 2020: Lorenzo Sommariva in testa dopo la vittoria a Big White! (Di lunedì 27 gennaio 2020) Lorenzo Somariva si issa in vetta alla Classifica della Coppa del Mondo di snowboardcross dopo la vittoria ottenuta questa sera a Big White, in Canada. L’azzurro ha ora 340 punti di vantaggio sull’austriaco Alessandro Haemmerle. Scende in quarta posizione invece Omar Visintin. Classifica Coppa DEL Mondo snowboardcross MASCHILE 2020 1 Sommariva Lorenzo ITA 2’500.00 2 HAEMMERLE Alessandro AUT 2’160.00 3 GRONDIN Eliot CAN 1’940.00 4 VISINTIN Omar ITA 1’890.00 5 DUSEK Jakob AUT 1’610.00 6 PERATHONER Emanuel ITA 1’570.00 7 BOLTON Cameron AUS 1’440.00 8 LUEFTNER Julian AUT 1’180.00 9 SURGET Merlin FRA 1’064.00 10 EGUIBAR Lucas ESP 980.00 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca ... oasport

