Chi erano le altre 4 persone morte con Kobe Bryant (Di domenica 26 gennaio 2020) Emergono nuovi terribili particolari dalle indagini sull’incidente in elicottero che nella giornata del 26 gennaio ha causato la morte di Kobe Bryant, 41enne ex cestista considerato uno dei più forti giocatori di basket di tutti i tempi. Nello schianto infatti sarebbe morta anche la figlia di 13 anni di Bryant, Gianna Maria, che assieme al padre si stava dirigendo con il velivolo presso la Mamba Academy di Thousand Oaks per partecipare ad un allenamento di pallacanestro. Kobe Bryant: morta anche la figlia La notizia della morte della giovane Gianna Maria è stata riportata dal sito di news statunitense Tmz, lo stesso che per primo ha diffuso la voce della scomparsa dell’indimenticato campione. A bordo dell’elicottero oltre a Bryant e alla figlia si trovavano altra tre persone anch’esse morte nell’incidente. Nello schianto infatti, non è purtroppo ... notizie

4_Kings_Only : Per chi è troppo giovane per aver visto giocare Michael Jordan (o per quelli della mia età che erano piccoli ed il… - naartuu : Gattuso porco dio stai zitto che ti hanno regalato la partita fischiando falli che non c’erano e ammonendo anche ch… - annecchinog : @paolomoderato @Utepils21 Non so chi era, erano tutti seduti, per questo gli ho detto di andare ogni tanto a controllare -