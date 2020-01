Cagliari, Nainggolan: «Inter? Mi hanno trattato come giocatorino» (Di domenica 26 gennaio 2020) Cagliari, Nainggolan commenta il pareggio ottenuto contro l’Inter: «Mi hanno trattato come giocatorino. Pareggio meritato» Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari, ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio ottenuto a San Siro contro l’Inter. Le sue parole: «Penso che abbiamo fatto la partita sin dall’inizio e con personalità. Alcuni episodi sono stati a sfavore, perché certe cose sono da rivedere. Non sono qui per parlare di questo, abbiamo meritato il pareggio. Ho molto rispetto per i tifosi dell’Inter e i miei ex compagni, ma mi sono sentito un po’ trattato come giocatorino. Sono contento per il gol e da un’altra meno, auguro il meglio». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

