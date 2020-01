Auguri a José Mourinho, lo Special One compie 57 anni (Di domenica 26 gennaio 2020) José Mourinho festeggia 57 anni. L’attuale manager del Tottenham ha vinto 25 trofei tra Portogallo, Inghilterra, Italia e Spagna. Tanti Auguri a José Mourinho! Il, manager del Tottenham compie 57 anni, essendo nato a Setubal il 26 gennaio 1963. Dal campo alla panchina José Mourinho, dopo aver giocato come difensore, diventa giovanissimo collaboratore tecnico. La prima svolta della sua carriera calcistica è allorché diventa interprete di Robson allo Sporting Lisbona. L’allenatore inglese lo porta con sé anche al Porto, nelle vesti di vice. Stesso percorso al Barcellona. Il portoghese sarà anche il secondo di Van Gaal. La prima esperienza da allenatore è in Patria, al Benfica. La consacrazione al Porto Ma è con il Porto che Mourinho ottiene i primi, grandi successi: con i Dragoes vince due campionati ma soprattutto la Champions e l’Europa League. ... newsmondo

xiloveinter : RT @raffaelecaru: Nonostante tutto, io non dimentico. Non posso farlo. Tanti auguri José #Mourinho ??? #FCIM - zazoomnews : Tanti auguri a José Mourinho “Io non sono pirla” e la replica a Lo Monaco: 10 frasi celebri dello Special One -… - bignerina : RT @raffaelecaru: Nonostante tutto, io non dimentico. Non posso farlo. Tanti auguri José #Mourinho ??? #FCIM -