Anticipazioni Una Vita puntate dal 27 gennaio al 2 febbraio 2020: la felicità di Lolita (Di domenica 26 gennaio 2020) Nelle puntate dal 27 gennaio al 2 febbraio 2020 della soap opera spagnola Una Vita assisteremo ad uno degli eventi più attesi ad Acacias 38 e cioè il matrimonio tra Lolita e Antonito. In questo contesto la giovane cameriera sarà al settimo cielo: mai è poi mai si sarebbe sognata di sposare il figlio del suo padrone. Una bella favola con lieto fine. Anticipazioni Una Vita puntate dal 27 gennaio al 29 gennaio 2020: il senso di colpa di Celia Lunedì 27 gennaio 2020 – Il senso di colpa di Celia: Celia si rende conto di aver commesso un grave errore di valutazione. La donna pensava che Lucia fosse innamorata di Samuel. Per questo ha fatto di tutto per farli incontrare, ma ora legge negli occhi della giovane tanta tristezza. Per questa ragione penserà bene di fare qualcosa anche perchè non riesce più a vedere Lucia soffrire così tanto. In siffatto contesto Telmo cercherà di mettere ... anticipazioni

