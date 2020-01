Ultime Notizie Roma del 25-01-2020 ore 17:10 (Di sabato 25 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio torniamo in Cina dove si aggrava il bilancio dell’emergenza coronavirus il numero delle vittime è salito a 41 i casi accertati sono 1300 Ci sono casi anche fuori confine come in Europa tre in Francia Hong Kong proclama all’emergenza accertati 4 casi invece in Australia Train Malaysia cerca di far fronte all’emergenza e ha bandito le feste e le manifestazioni per il Capodanno lunare 13 gita sono state isolate la Grande Muraglia è la città proibita sono chiuse il cordone sanitario è stato esteso e adesso riguarda 56 milioni di persone non si possono vendere pacchetti turistici per la Cina ordinate chiusura livello nazionale per identificare i casimetti su treni aerei e autobus la città di VN il focolaio si prepara a far fronte all’emergenza si stanno ... romadailynews

