Terremoto in Turchia, continua a salire il bilancio delle vittime: e la terra trema ancora (Di sabato 25 gennaio 2020) Mentre la terra continua a tremare, sale ancora il bilancio delle vittime del Terremoto in Turchia. Al momento sono 29 le persone che hanno perso la vita dopo che un sisma di magnitudo 6.8 ha colpito la regione orientale del Paese. I vigili del fuoco, in una corsa contro il tempo, continuano a scavare tra le macerie nella speranza di trovare superstiti.continua a leggere fanpage

