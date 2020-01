Spotify: la musica che piace a cani e gatti (Di sabato 25 gennaio 2020) La playlist per cani e gatti Quale musica scegliereIl genere musicale preferito: lo studioAi cani piace il reggae e il soft rock I cani hanno il loro genere musicale preferitoI benefici della musicaAi gatti piace la musica? Umani e gatti non ascoltano la stessa musicaI gatti hanno un udito molto finoI gusti musicali dei gatti sono ancora un misteroQuando voi siete al lavoro e i vostri cani e gatti sono rimasti a casa, non si sentiranno più soli e voi meno in colpa. Ci ha pensato Spotify con un servizio di playlist musicali create ad hoc per i pets. Grazie a un sondaggio online che ha coinvolto 5.000 utenti con animali domestici (intervistando 1.000 persone per ogni paese coinvolto Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Spagna e Italia), la società svedese di streaming audio si è resa conto che il 67% degli italiani fa ascoltare la musica ai propri animali e che quasi il 50% ha affermato ... vanityfair

