Scherma, Grand Prix Doha 2020: sei spadiste azzurre al tabellone principale (Di sabato 25 gennaio 2020) Si è appena conclusa la fase di qualificazione del Grand Prix di Doha di Scherma femminile. Saranno sei le spadiste azzurre che parteciperanno agli assalti del tabellone principale. Hanno staccato il pass per il main draw alla fine della fase a gironi Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Francesca Boscarelli raggiungendo la testa di serie Mara Navarria. Sono passate dagli assalti di qualificazione Federica Isola e Roberta Marzani. La prima ha superato 15-8 la coreana Kim Chearin mentre la seconda ha vinto 11-10 il derby azzurro con Eleonora De Marchi che, a sua volta, aveva eliminato per 15-14 Alice Clerici al primo turno. Eliminata Rossella Fiamingo sconfitta 15-11 dall’estone Irina Embrich. Si è fermata all’ultimo assalto di qualificazione anche l’avventura Alessandra Bozza superata 14-13 dall’ungherese Muhari. Nicol Foietta è stata battuta 13-12 ... oasport

