Retroscena Blogo: Isola dei famosi 2020, Marco Baldini naufrago? (Di sabato 25 gennaio 2020) "Innanzitutto non sono mai stato contattato dall'Isola dei famosi. Non ci andrei, un po' perché ho un'età e ormai non ce la farei. Poi con una concorrenza come quella di Rocco Siffredi la vedo dura". Così nel 2015 Marco Baldini smentì, intervistato da Paola Perego a Domenica In, la sua partecipazione all'Isola dei famosi. Cinque anni dopo ci risiamo. Infatti, secondo quanto risulta a Blogo, il conduttore radiofonico sarebbe in lizza per prendere parte alla prossima edizione del reality, che Canale 5 dovrebbe trasmettere ad aprile, a conclusione del Grande Fratello Vip (ieri sera battuto da Il cantante mascherato). Isola dei famosi 2020, Can Yaman sarà l'inviato? Retroscena Blogo: Isola dei famosi 2020, Marco Baldini naufrago? pubblicato su TVBlog.it 25 gennaio 2020 12:21. blogo

tvblogit : Retroscena Blogo: Isola dei famosi 2020, Marco Baldini naufrago? - _NicoloC_ : RT @tvblogit: I retroscena di Blogo: Rai e la voglia di tornare a vincere il sabato sera - sfanculin : RT @tvblogit: I retroscena di Blogo: Rai e la voglia di tornare a vincere il sabato sera -