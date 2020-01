Nocera Inferiore, al lavoro il neo assessore all’Ambiente (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Affrontare le criticità emerse, alcune segnalate anche dai cittadini, in ordine alla raccolta e smaltimento dei rifiuti adottando soluzioni con tutti i settori coinvolti, per un modello virtuoso di gestione del ciclo dei rsu e raggiungere gli obiettivi normativi di “raccolta differenziata“, livelli di qualità del servizio più alti. Questo, in sintesi e’ quanto emerso nel corso del primo incontro svoltosi tra l’assessore all’Ambiente, i dirigenti del settore e la presidenza della Nocera Multiservizi. Incontro che è servito a stilare una prima scala di priorità degli interventi possibili di miglioramento del servizio di gestione e raccolta dei rifiuti, per far sì che tutte le criticità vengano affrontate e risolte (ad esempio pulizia delle aree pubbliche, frequenza di ... anteprima24

parquet_ : Una nuova azienda di parquet a Nocera Inferiore ! :) Mondoparquet Di Vitale Giovanni - - gustatore : @SantiXVI È di Nocera Inferiore ma ad un anno si è trasferito in Olanda dove i genitori hanno fatto i pizzaioli - Viviana_cdl : RT @CandidoMogavero: Il #volontariatoqualificato: il Consiglio dell’Ordine degli #Avvocati di Nocera Inferiore, visto il disagio dell’Avvoc… -