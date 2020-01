Narciso Parigi e il retroscena sull’inno della Fiorentina e i giocatori dell’Inter (Di sabato 25 gennaio 2020) "Oh Fiorentina, di ogni squadra ti vogliam regina". Quando i tifosi viola intoneranno come sempre il celebre inno sugli spalti del Franchi prima del match col Genoa, il pensiero andrà immediatamente a Narciso Parigi. Il musicista, artista e tifoso della formazione gigliata è morto poche ore fa nella sua casa sulle colline fiorentine a 92 anni. Un segno indelebile lasciato nella storia del club e nel cuore del popolo fiorentino, grazie alla canzone composta per la propria squadra del cuore nel 1931. fanpage

matteorenzi : Narciso Parigi, ovvero Firenze che canta. Piango con tutta la città e con la famiglia la sua scomparsa. Il labaro v… - LottiLuca : Oggi se ne va la voce di #Firenze. Per me un amico, un nonno della nostra città e della sua amata #Fiorentina. Narc… - Radio3tweet : Ci ha lasciato Narciso Parigi, voce di Firenze e della radio per tanti anni. Qui -