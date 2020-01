Mondiale Endurance - Verso un regolamento comune con IMSA

Equitazione - il Mondiale di endurance si terrà a settembre 2020 in Toscana : Dopo aver archiviato l’edizione 2019, Toscana endurance Lifestyle è già all’opera per organizzare al meglio il prossimo appuntamento annuale previsto per settembre 2020, che avrà una maggiore rilevanza perché coinciderà con il Longines Fei World endurance Championship. Il campionato del mondo assoluto di endurance sarà dunque in Toscana, a San Rossore, ed è in programma tra il 3 e il 6 settembre 2020. Appuntamento da non perdere per ...