Maria De Filippi sulle polemiche Sanremo e il confronto con Angela (Di sabato 25 gennaio 2020) Da qualche settimana è tornato il consueto appuntamento del sabato sera con Maria De Filippi e il suo C’è Posta Per Te. Anche quest’anno, con le prime due puntate, Queen Mary è riuscita a toccare il 30% di share, un risultato straordinario: “Sono contenta” ha commentato. “Non capita spesso di vedere dati con il 3 davanti“. Eppure ogni sabato la sfida è ardua con la concorrenza, che propone l’amatissimo Alberto Angela e i suoi programmi di divulgazione culturale. Maria parla di questa sfida ormai puntuale, ma anche di Sanremo e delle polemiche in corso. La polemica Sanremo, Maria dice la sua Ancor prima che cominci il Festival e questo Sanremo 2020 è già una fucina di polemiche. La più rumorosa di tutte, sicuramente quella che riguarda il conduttore di quest’anno Amadeus, accusato di frasi sessiste durante la presentazione in conferenza stampa. A riguardo Maria ha le idee ... thesocialpost

