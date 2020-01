LIVE Snowboard cross, Coppa del Mondo Big White 2020 in DIRETTA: Visintin unico azzurro a superare i quarti! Ora le semifinali femminili (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:48 Grondin vince la frazione, con lui avanza il connazionale canadese Hill. 21:47 Ultimo quarto, il più atteso è il padrone di casa Grondin. 21:46 Nooooooo!! Caduto Perathoner, passano l’austriaco Pachner e lo statunitense Deibold. 21:44 Terzo quarto di finale, tocca al nostro Perathoner. 21:43 Haemmerle alle semifinali senza problemi, con lui l’elvetico Koblet. 21:41 Seconda frazione con tutti gli occhi sull’austriaco Alessandro Haemmerle. 21:40 Passano in scioltezza Visintin e l’austriaco Lueftner. 21:38 Cominciato il primo quarto maschile: Visintin subito in gioco. 21:37 Bravissima la nostra Brutto che non lascia scampo alle rivali! Out Trespeuch, battuta dalla britannica Bankes. 21:35 Ultimo quarto di finale: Raffaella Brutto in gara, attenzione alla francese Trespeuch. 21:34 Dominio di Moioli! Belingheri ... oasport

