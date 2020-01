LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2020 in DIRETTA. Alessia Tornaghi vuole continuare a stupire! Quarto posto e applausi per Guignard/Fabbri (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA DELLE COPPIE DI DANZA 19.51: Sul ghiaccio adesso la slovena Dasa Grm, 17ma dopo il programma corto, 28enne di Celje. E’ stata 17ma lo scorso anno all’Europeo e 18ma al Mondiale. Si esibisce su un mix: Pretty Hurts di Beyonce Only The Winds di Olafur Arnalds e I Was Here di Beyonce 19.49: Nuova leader a Graz! E’ la francese Maia Mazzara che, nonostante una caduta, migliora sensibilmente il season’s best e va al comando della graduatoria con il punteggio di 112.95 (61.38+52.57) nel libero che significa un totale di 170.06, primo posto provvisorio 19.42: Tocca ora alla francese Maia Mazzara, 16 anni, di Clermat, allenata da Florent Amodio, Françoise Bonnard e Sofia Gassoumi, 16ma dopo il corto al debutto a LIVEllo internazionale. Si esibisce sul Silenzio di Beethoven 19.41: Secondo posto ... oasport

zazoomnews : LIVE Pattinaggio artistico Europei 2020 in DIRETTA. Prova solida di Stepanova-Bukin: è dura per Guignard-Fabbri! Te… - zazoomnews : LIVE Pattinaggio artistico Europei 2020 in DIRETTA: Guignard-Fabbri lotta per la medaglia! Tessari-Fioretti perdono… - zazoomnews : LIVE Pattinaggio artistico Europei 2020 in DIRETTA: 24 gennaio tripletta russa! Della Monica-Guarise: troppi errori… -