LIVE Australian Open 2020, risultati 25 gennaio in DIRETTA: Kyrgios vince la maratona con Khachanov e trova Nadal! Eliminata Camila Giorgi

13.40: Si conclude anche quest'oggi con un finale thrilling la giornata degli Australian Open 2020.

13.37: Termina dopo ben quattro ore e ventiquattro minuti di gioco la meravigliosa battaglia tra Nick Kyrgios e Karen Khachanov: il punteggio finale premia l'Aussie per 6-2 7-6 (5) 6-7 (8) 6-7 (7) 7-6 (8).

13.35: Finisce qui! MATCH Kyrgios! Impazzisce la Melbourne Arena, stavolta il super tie-break sorride all'Australia: Kyrgios trionfa con il 10-8 finale e accede agli ottavi di finale dove affronterà Rafael Nadal.

13.34: Pesante errore di rovescio di Khachanov: Kyrgios ha il

