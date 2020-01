Inter, quando arriva Eriksen: atteso per visite mediche e firma (Di sabato 25 gennaio 2020) Il Tottenham ha escluso Eriksen dalla lista dei convocati per la gara di FA Cup. È il segnale ulteriore dell'arrivo imminente in Italia del neo acquisto dell'Inter. Entro la giornata di lunedì, al massimo martedì, ci saranno le visite mediche, firma e ufficializzazione dell'ingaggio. Il danese si lega fino al 2024 con stipendio di 10 milioni netti a stagione. fanpage

