Inter – Cagliari| Dove vedere l’anticipo delle 12 | 30 di domenica 26 gennaio in diretta e

La seconda giornata di ritorno di Serie A continua con il match tra Inter e Cagliari. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 12:30 e sarà visibile in diretta solo sulla piattaforma streaming DAZN. L'Inter viene da un incredibile pareggio contro il Lecce, in casa di quest'ultimo, con il risultato finale di 1 – 1. Pareggio anche per il Cagliari che nello scontro fuori casa contro il Brescia chiude il match con il risultato finale di 2 – 2. I due pareggi nelle scorse giornate hanno fatto prendere distacco alla Juventus, e adesso l'Inter deve stare anche attenta agli attacchi di un'insidiosa Lazio. Un solo punto nelle ultime 5 partite per il Cagliari che nonostante ciò riesce comunque a mantenere la sesta posizione a due punti di distacco dal Parma, appena sotto.

