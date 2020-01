Grande Fratello Vip 4, venerdì 24 gennaio eliminato Ivan Gonzalez (video) (Di sabato 25 gennaio 2020) Grande Fratello Vip 4 l’eliminato di venerdì 24 gennaio è Ivan Gonzalez (video) Secondo appuntamento settimanale al Grande Fratello Vip e nuova eliminazione. Ieri sera nella puntata in onda su Canale 5 in prima serata (almeno secondo loro) è stato eliminato Ivan Gonzalez. Il modello spagnolo di 27 anni che in passato ha partecipato a Uomini e Donne ha così dovuto abbandonare la casa dopo esser stato in nomination con il 48% di voti del pubblico che ha scelto di non salvarlo (il televoto chiedeva infatti chi vuoi salvare?). Ecco il momento in cui Ivan accoglie la notizia insieme all’altra nominata della settimana Carlotta: Qui vediamo invece il concorrente entrare in studio e confrontarsi con Alfonso Signorini.  Appuntamento a lunedì con il Grande Fratello Vip. Il day time del Grande Fratello Vip, orari e canali Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i ... dituttounpop

